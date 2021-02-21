21 Şubat 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Baba 3

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Payitaht Abdülhamid

03:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

03:55 Seksenler

04:05 Yedi Numara

04:45 Işığın Prensesi

07:00 Böyle Bitmesin

09:10 Yedi Numara

09:15 Diriliş Ertuğrul

10:10 Tozkoparan İskender

11:40 Acemi Anneler Stüdyo

11:50 Enine Boyuna

13:00 Ailenin Yeni Üyesi

13:30 Kuklalı Köşk

14:05 Benim Adım Melek

15:25 Payitaht Abdülhamid

17:30 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

20:00 Tövbeler Olsun