Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Alp Disiplini
00:45 Snowboard
01:45 Alp Disiplini
02:00 Nordic Combined
02:30 Biatlon
02:45 Alp Disiplini
03:00 Biatlon
03:30 Bisiklet
05:00 Snowboard
05:00 Bisiklet
06:00 Alp Disiplini
07:00 Alp Disiplini
07:00 Biatlon
08:00 Biatlon
09:00 Nordic Combined
09:00 Kayakla Atlama
09:30 Bisiklet
10:30 Alp Disiplini
10:30 Bisiklet
11:30 Bisiklet
12:00 Alp Disiplini
12:30 Nordic Combined
13:00 Nordic Combined
13:30 Alp Disiplini
14:00 Nordic Combined
14:30 Bisiklet
15:00 Biatlon
15:15 Bisiklet
15:45 Alp Disiplini
16:00 Bisiklet
16:45 Nordic Combined
17:15 Biatlon
17:15 Bisiklet
18:15 Serbest Kayak
19:05 Nordic Combined
20:00 Biatlon
20:15 Serbest Kayak
21:00 Güreş
21:15 Snowboard
22:00 Bisiklet
23:00 Alp Disiplini
23:45 Bisiklet
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Mart 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika