27 Mayıs 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Lezzet Düşkünleri
03:30 Doya Doya Moda
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
10:00 Survivor Panorama 2020
12:30 Doya Doya Moda
15:45 Lezzet Düşkünleri
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler