Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Seneye Bu Zamanlar
02:00 Teşkilat
04:15 Kalk Gidelim
06:30 Muhteşem Kraliçe
08:05 Yeşil Deniz
10:45 Yedi Numara
11:50 Seneye Bu Zamanlar
13:50 Seksenler
16:40 Dünya Hali
17:45 Yıldızların Yolu
19:00 Ana Haber
20:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar
23:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 28 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika