28 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

28 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı

28.11.2020 06:43
28 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı, System.String[]

28 Kasım 2020 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:45 Kelime Oyunu

02:00 Hırsız Polis

03:30 Akasya Durağı

04:50 Fırtına

06:00 Güllerin Savaşı

06:00 Kavak Yelleri

07:45 Afili Aşk

08:15 Akasya Durağı

10:30 Evim Şahane

11:00 Annem

12:00 Çok Gezenti Bizim Ora

13:45 Senden İyi Yok

13:45 Asi

15:00 Geniş Aile

16:00 Hanımın Çiftliği

17:00 Çocuklar Duymasın

19:45 Kelime Oyunu

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

21:15 Yalan Dünya

23:30 Galip Derviş

23:30 Hasret Bitti

28 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı

Akasya Durağı, Okuyucular, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 28 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika


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