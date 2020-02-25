'3+1 Zombili' adlı tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat '3+1 Zombili' adlı tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü - Son Dakika

'3+1 Zombili' adlı tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü

6 saat önce

Silivri Belediyesi Şubat ayı kültür ve sanat etkinliklerinde yer alan "3+1 Zombili" isimli yetişkin tiyatrosu, Önder Yılmaz Sahnesi'nde oynandı.

'3+1 Zombili' adlı tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü, System.String[]

Silivri Belediyesi Şubat ayı kültür ve sanat etkinliklerinde yer alan "3+1 Zombili" isimli yetişkin tiyatrosu, Önder Yılmaz Sahnesi'nde oynandı. Ünlü oyuncu Çiğdem Tunç ve tiyatro ekibinin sahne aldığı oyun yoğun ilgi gördü.

Silivri Belediyesi Şubat ayı kültür ve sanat etkinlikleri arasında yer alan ve usta oyuncu kadrosu ile Çiğdem Tunç Tiyatro ekibi Silivrililer ile buluştu. Çiğdem Tunç, Levent Sülün, Özkan Ayalp, Sema Aras, Deniz Salman Deniz Değirmenci Alper Çorumluoğlu, Soykan Kişioğlu, Ezgi Küçük, Savaş Özkartal ve Balca Aydoğdu'nun rol aldığı "3+1 Zombili" adlı yetişkin tiyatrosu Önder Yılmaz salonunda sahnelendi. Hilmi Bey Apartmanı Daire 3'te yaşanan olayların anlatıldığı tiyatro oyunu Silivrililer tarafından yoğun ilgi gördü. Oyunculuk performansları ile salonu dolduran seyirciyi kahkahaya boğan Çiğdem Tunç Tiyatro ekibi ayakta alkışlandı. Gösteriden memnuniyetini ifade eden seyirciler Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a ve ekibine teşekkür etti.


Önder Yılmaz, Silivri, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:36 Kaynak: DHA
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