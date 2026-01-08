30 Avro Altı İthalatta Gümrük Muafiyeti Kaldırıldı - Son Dakika
Ekonomi

30 Avro Altı İthalatta Gümrük Muafiyeti Kaldırıldı

08.01.2026 15:39
Tekstil sektörü temsilcileri, muafiyetin kaldırılmasını yerli üretim ve tüketici güvenliği için değerlendirdi.

Tekstil ve hazır giyim sektörünün dernek temsilcileri, yurt dışındaki e-ticaret platformlarından gerçek kişiler adına gelen, kıymeti 30 avroya kadar eşyanın basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle ithalatının sonlandırılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği Başkanı Allam Çiftçi, Bayrampaşa Tekstilci ve İş İnsanları Derneği Başkanı Bekir Taner Ateş, Merter Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Ufuk Muslu, Türkiye İç Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Eşref Geyik, Örme Sanayicileri Derneği Başkanı Fikri Kurt, Çorap Sanayicileri Derneği Başkanı Ender Doğan, Sektörel ve Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Derneği Başkanı Birol Sezer, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 avro altındaki gönderilere tanınan gümrük muafiyetinin kaldırılmasının, yerli üretimin korunması, adil rekabet ortamının tesis edilmesi ve kayıtlı ekonominin güçlendirilmesi açısından son derece önemli ve yerinde bir adım olduğu vurgulandı.???????

Uzun süredir özellikle tekstil, ayakkabı, aksesuar, kozmetik ve küçük ev aletleri gibi düşük bedelli ürün gruplarında yaşanan yoğun ithalat baskısının yerli üreticiler üzerinde ciddi maliyet ve fiyat rekabeti baskısı oluşturduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu muafiyetin kaldırılmasıyla birlikte bu alanlarda piyasa dengelerinin yeniden sağlanacağına, haksız rekabetin önemli ölçüde azalacağına inanıyoruz. Bu düzenleme aynı zamanda yerli firmalarımızın kapasite kullanım oranlarının artmasına, üretim planlamalarının daha öngörülebilir hale gelmesine, istihdamın korunmasına ve yeni yatırımların teşvik edilmesine doğrudan katkı sağlayacak."

"Tüketici sağlığı ve ürün güvenliği açısından önemli bir kazanım"

Kararın yalnızca ekonomik değil, tüketici sağlığı ve ürün güvenliği açısından da önemli kazanım sunduğu bildirilen açıklamada, "Düşük bedelli ve yüksek hacimli bireysel gönderiler yoluyla ülkemize giren bazı ürünlerin yeterli denetime tabi olmadan piyasaya arz edilmesi, sağlık, güvenlik ve kalite standartları bakımından ciddi riskler barındırmaktaydı." değerlendirilmesi yapıldı.

Açıklamada, muafiyetin kaldırılmasıyla birlikte denetim mekanizmalarının daha etkin işlemesi ve standart dışı ürün girişinin azaltılmasının mümkün olacağı belirtilerek, "Söz konusu stratejik kararın alınmasında emeği geçen başta Ticaret Bakanımız Ömer Bolat olmak üzere tüm bürokratlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Bu adımın yerli üretimi önceleyen politikalarla birlikte devam ettirilmesi halinde, Türkiye ekonomisinin daha güçlü, daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağına yürekten inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

