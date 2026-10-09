450 bin liralık çantası konuşulmuştu! Demet Şener'den yeni açıklama - Son Dakika
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450 bin liralık çantası konuşulmuştu! Demet Şener'den yeni açıklama

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450 bin liralık çantası konuşulmuştu! Demet Şener\'den yeni açıklama
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Bir yıl beklediği yaklaşık 450 bin liralık çantayı almak için Almanya'ya giden Demet Şener, çanta koleksiyonuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Çantalarını kızı İrem Kutluay ile ortak kullandığını söyleyen eski manken, koleksiyonunun yarısını kızına verdiğini belirterek "İrem kullanınca daha mutlu oluyorum" dedi.

Bir yıl boyunca beklediği yaklaşık 450 bin liralık çantayı almak için Almanya'ya giden Demet Şener, bu kez çanta koleksiyonuyla ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti. Ünlü isim, sahip olduğu çantaların büyük bölümünü kızı İrem Kutluay ile paylaştığını söyledi.

"KOLEKSİYONUMUN YARISINI İREM'E VERDİM"

Geçtiğimiz hafta 8 bin euro değerindeki çantasıyla konuşulan Demet Şener, aksesuarlarını yalnızca kendisi için almadığını anlattı. Çantalarını kızı İrem Kutluay'ın da kullandığını belirten Şener, "Koleksiyonumun yarısını İrem'e verdim. İrem kullanınca daha mutlu oluyorum" dedi.

YENİ ÇANTASINI HENÜZ KULLANMADI

Almanya'dan satın aldığı çantayı henüz kullanmadığını söyleyen Şener, alışveriş alışkanlıklarının zamanla değiştiğini belirtti. Ünlü isim, "Bu markanın sistemi böyle. Daha hiç kullanmadım. Ama hiçbir şeyi saklamamayı öğrendim. Aldığım her şeyi kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

BİR YIL BEKLEDİ, ALMANYA'YA GİTTİ

Demet Şener, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü bir markanın çantasını satın almak için Almanya'ya gitmişti. Yaklaşık bir yıl önce bekleme listesine adını yazdıran Şener, çantanın mağazaya ulaşmasının ardından seyahatini gerçekleştirmişti.

Almanya'da bir gece kaldığını anlatan eski manken, 8 bin euro ödediği çantayı teslim aldıktan sonra İstanbul'a dönmüştü.

Demet ŞenerAlmanyaMagazinSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • sade vatandaş sade vatandaş:
    insanoğlu arzu nefis ve istekleri için yaşar yoksa yaşamanın bir anlamı kalmazdıki. kimi gücü yeter milyonları hayalindeki çantayı almak için harcar,kiminin hedefi ise daha büyüktür fona ikibuçuklira yatırıp milleti tezgaha getirir ikibuçuk milyarı alıp gider. ....ama bu sefer gören oldu alamadılar, bi dahaki sefere. 2 0 Yanıtla
  • Sonby Erdm Sonby Erdm:
    bu büyük haber için teşekkür ederiz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 450 bin liralık çantası konuşulmuştu! Demet Şener'den yeni açıklama - Son Dakika
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