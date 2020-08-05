5.2'lik depremden sonra Malatya'da derin yarıklar oluştu - Son Dakika

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından derin yarıklar oluştu.

Malatya Pütürge'de dün saat 12.37'de 5.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem, birçok kentte hissedilirken, sarsıntıyla birlikte kentte büyüklüğü 2 ile 5 arasında değişen 33 artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin merkez üssü olan Taşmış Mahallesi'ndeki tarım arazisinde deprem nedeniyle yarıkların oluştuğu görüldü. Aralığı 3- 5 santimlik yarıklar, yaklaşık 4 kilometrelik alanda bulunuyor. Taşmış'ta yaşayanlar, depremden sonra bu yarıkların oluştuğunu, çatlakların dağın ucundan Şiro Çayı'na kadar uzandığını söyledi.