'50 yaşından sonra her 3 kadından 1'inde kemik erimesi saptanmakta' - Son Dakika
Üye Girişi

'50 yaşından sonra her 3 kadından 1'inde kemik erimesi saptanmakta'

24.05.2022 12:30
'50 yaşından sonra her 3 kadından 1'inde kemik erimesi saptanmakta'

FİZİK Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aslı Turan, sırt ağrısının kemik erimesinin ilk belirtisi olduğunu söyleyerek, "Genellikle 45 yaşında ortaya çıkmaya başlayan kemik erimesi, erkeklere nazaran kadınlarda daha sık görülür.

FİZİK Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aslı Turan, sırt ağrısının kemik erimesinin ilk belirtisi olduğunu söyleyerek, "Genellikle 45 yaşında ortaya çıkmaya başlayan kemik erimesi, erkeklere nazaran kadınlarda daha sık görülür. 50 yaşından sonra her 3 kadından 1'inde kemik erimesi saptanmaktadır. Kadınlarda menopoz sonrası östrojen hormonu düzeyinin azalması, kemik erimesinin önemli bir nedenidir" dedi.

Güven Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü Uzman Dr. Aslı Turan, kemik erimesinin sinsice ilerleyen ve erken dönemde çok belirti göstermeyen bir rahatsızlık olduğunu söyledi. Dr. Turan, "Genellikle kemik erimesinin ilk belirtisi olan sırt ağrısının nedeni, sırt omurlarında oluşan küçük kırıklardır. Omurlardaki bu küçük kırıklar darbe veya düşme olmadan da gelişebilir. Kırıkların sayısının artışıyla da omurlarda çökme meydana gelir. Bu çökmelere bağlı olarak hastanın omurgası öne doğru eğilir, sırtında kamburluk oluşur ve boyu kısalır. Osteoporozda omur kemiklerinin yanı sıra kalça kemikleri, el bilekleri ve kaburga kemiklerinde de kırık görülme olasılığı artar" diye konuştu.

"KEMİK ERİMESİNİN İLK BELİRTİSİDİR'

İlerleyen yaşın, menopozun, kalıtımın, kalsiyum ve D vitamini eksikliğinin, hareketsiz yaşamın kemik erimesine neden olabileceğini söyleyen Dr. Turan, "Sırt ağrısı kemik erimesinin ilk belirtisidir. Osteoporoz bilinen adıyla kemik erimesi, kemiğin içeriğindeki mineral yoğunluğunun azalması sonucunda kemiklerin zayıflaması ve kırılgan hale gelmesi olarak tanımlanır. Genellikle 45 yaşında ortaya çıkmaya başlayan kemik erimesi, erkeklere nazaran kadınlarda daha sık görülür. 50 yaşından sonra her 3 kadından 1'inde kemik erimesi saptanmaktadır. Kadınlarda menopoz sonrası östrojen hormonu düzeyinin azalması, kemik erimesinin önemli bir nedenidir. Çünkü östrojen hormonu, kemikler üzerinde koruyucu bir etkiye sahiptir. Erken menopoza girilmesi veya ameliyatla yumurtalıkların alınması da aynı şekilde kemik erimesi ihtimalini artırır. Hastalık ilerlemeden, ağrı ve kırıklara sebep olmadan kemik erimesi tedavisine başvurulmalıdır" dedi.

'TÜM İLAÇ TEDAVİLERİ DOKTOR GÖZETİMİNDE OLMALI'

Kemik erimesinin tanı ve tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Aslı Turan, kemik erimesi tanısı alan kişide, hastalığa neden olabilecek başka bir rahatsızlığın olması durumunda öncelikle o hastalığın tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayarak, tedavide amacın kemik kütlesinin korunması, ağrının giderilmesi ve kırık oluşumunun engellenmesi olduğunu kaydetti. Hastada kemik erimesine sebep olabilecek ikincil bir neden tespit edilmemesi durumunda hastalığın 'primer osteoporoz' olarak kabul edileceğini ve tedavinin bu yönde düzenleneceğini ifade eden Turan, "Kemik erimesi tedavisinde kemik yıkımını azaltan ve yapımını artıran çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır. Ayrıca kalsiyum ve D vitamini destekleri de verilmektedir. Tüm ilaç tedavileri mutlaka doktor gözetiminde ve takibinde kullanılmalıdır. İlaç tedavilerinin yanı sıra kalsiyumdan zengin sağlıklı bir beslenme planı ve kişiye uygun egzersiz programı da tedavinin bir parçasıdır. Kemik erimesi tanısı alan hastaların düşme riskinde artış olması durumunda baston ve yürüteç gibi yardımcı yürüme cihazları kullanılması önerilir. Bu kişilerin karlı buzlu yağışlı havalarda dışarı çıkmaması uygun olur" dedi.

YORUMLAR
500
Aliağalı ilkokul öğrencilerinden, engellilere tekerlekli sandalye desteği Aliağalı ilkokul öğrencilerinden, engellilere tekerlekli sandalye desteği Myanmar'da mahkeme, devrik lider Suu Çii'nin yolsuzluk davası için onay verdi Myanmar'da mahkeme, devrik lider Suu Çii'nin yolsuzluk davası için onay verdi Akşehir'de 'Herkes İçin Ruh Sağlığı Sergisi' sergisi açıldı Akşehir'de 'Herkes İçin Ruh Sağlığı Sergisi' sergisi açıldı
Kaynak: DHA

Rehabilitasyon, Darbe, İlaç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel '50 yaşından sonra her 3 kadından 1'inde kemik erimesi saptanmakta' - Son Dakika


Son Dakika
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:39 Kur'an kursunda 3 yaşındaki çocukları sopayla döven vicdansız hoca adliyeye sevk edildi
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:24 Celal Şengör: İbrahim masal Musa da İsa da hikaye
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın kondomdaki spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 17:45:59. #1.11#
SON DAKİKA: '50 yaşından sonra her 3 kadından 1'inde kemik erimesi saptanmakta' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement