Son Dakika Haberleri: 52 yıldır devam eden işgalin adı: Yahudi yerleşim birimleri
Son Dakika Güncel 52 yıldır devam eden işgalin adı: Yahudi yerleşim birimleri - Son Dakika

52 yıldır devam eden işgalin adı: Yahudi yerleşim birimleri

6 saat önce

ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediğini açıklaması gözleri yeniden bu bölgelere çevirdi.

ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediğini açıklaması gözleri yeniden bu bölgelere çevirdi. Görüntülerde Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınındaki Halamish Yahudi yerleşim birimi görünüyor.

52 yıldır devam eden işgalin adı: Yahudi yerleşim birimleri

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:54 Kaynak: AA
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