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52 yıldır devam eden işgalin adı: Yahudi yerleşim birimleri
6 saat önce
ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediğini açıklaması gözleri yeniden bu bölgelere çevirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:54 Kaynak: AA
ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediğini açıklaması gözleri yeniden bu bölgelere çevirdi. Görüntülerde Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınındaki Halamish Yahudi yerleşim birimi görünüyor.
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