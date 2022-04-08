8 Nisan Cuma günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor - Son Dakika
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8 Nisan Cuma günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor

08.04.2022 11:28

Güne yükselişle başlayan dolar, 14,75 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 16,03'ten, sterlin ise 19,24'ten alıcı buluyor.

Dün, dar bant içindeki hareketini sürdüren dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 14,7389'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 14,7480 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 16,0380'den, sterlin/TL yüzde 0,17 düşüşle 19,2440'tan satılıyor. Dolar endeksi bugün yüzde 0,1 artışla 26 Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviye olan 99,9'da bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,0870'ten alıcı buluyor.

ABD TAHVİL FAİZLERİ SON ÜÇ YILIN ZİRVESİNDE

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresifleşen şahin politikalarının doları diğer para birimleri karşısında desteklemeye devam ettiğini bildirdi. Tahvil piyasalarında söz konusu yönlendirmelerle satış baskısının güçlendiğini aktaran analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 2,67 ile son üç yılın en yükseğinde seyrettiğini ifade etti.

Analistler, Fed'in bilanço küçültmesine yönelik detaylara ilişkin sözle yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydederek, bugünün veri takviminde ABD'de toptan eşya stoklarının öne çıktığını belirtti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, dolar, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans 8 Nisan Cuma günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor - Son Dakika


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