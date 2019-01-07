Son Dakika Haberleri: 8 Yıldır Sahipsiz Hayvanları Besliyor

8 Yıldır Sahipsiz Hayvanları Besliyor

33 dakika önce

KARABÜK'te, Nebahat Demirhan, 8 yıldır haftanın 2 günü ormanda bulunan sahipsiz köpekleri besleyerek, hayatta kalmalarını sağlıyor.

8 Yıldır Sahipsiz Hayvanları Besliyor, System.String[]
KARABÜK'te, Nebahat Demirhan, 8 yıldır haftanın 2 günü ormanda bulunan sahipsiz köpekleri besleyerek, hayatta kalmalarını sağlıyor.

Kentte yayın yapan yerel bir radyonun müdürü olan Nebahat Demirhan, 8 yıldır kendi bütçesiyle aldığı mama ve tavuk etini sahipsiz hayvanların yaşadığı ormanlık bölgelerde belli noktalara bırakıyor. Nebahat Demirhan, aynı zamanda hasta olan köpekleri de tedavileri için veterinere götürüyor. Demirhan, KarabükOvacık ilçesine bağlayan yol üzerinde ormanlık alanlardaki sahipsiz köpekleri zorlu kış şartlarında beslemeye devam ediyor.

Otomobilinden inince sahipsiz köpeklerin koşarak yanına geldiği söyleyen Demirhan, "Ormana atılan hayvanlar bunlar. Haftanın 2 günü gelip yol kenarlarında elimizden geldiği imkanlar dahilinde besliyoruz. Bizi görünce çok seviniyorlar, arkamızdan koşuyorlar. Normalde hiç gözükmezler ama ben buraya ayak bastığımda hepsi görünüyor. 8 senedir düzenli olarak haftanın 2 günü geliyorum. Elimden geldiği kadar yardım ediyorum. Mama desteğinde bulunacak vatandaşlarımız olursa çok memnun oluruz" dedi.

- K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:21 Kaynak: DHA

Karabük, Güncel
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