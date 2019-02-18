80'ler 90'lar Biraz Noksanlar!

Kaan Öztürk & Onur Mete, " 80'ler 90'lar biraz da noksanlar" ismini verdikleri programla Cuma gecesi Beyrut Perfomans'da en sevilen şarkılar ve sahne perfomanslarıyla müzik severlerle buluşacak. Birlikte 5 yıl sahne alan ikili, 6 kişiden oluşan orkestrasıyla birlikte Anadolu yakasının en gözde konser mekanlarından biri olan Beyrut Perfomans'da sahneyi renklendirerek unutulmaz bir gece yaşatacak.

80'ler ve 90'ların unutulmaz şarkılarıyla buluşup eğlenmek isteyenler Biletix ve mekandan temin edilebilir.