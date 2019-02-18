Son Dakika Haberleri: 80'ler 90'lar Biraz Noksanlar!

80'ler 90'lar Biraz Noksanlar!

2 saat önce

Eğlenceli sahne perfomanslarıyla bilinen Kaan Öztürk, 22 Şubat Cuma akşamı Beyrut Perfomans sahnesinde en sevilen şarkıları Onur Mete ile beraber seslendirecek.

80'ler 90'lar Biraz Noksanlar!, System.String[]

Kaan Öztürk & Onur Mete, " 80'ler 90'lar biraz da noksanlar" ismini verdikleri programla Cuma gecesi Beyrut Perfomans'da en sevilen şarkılar ve sahne perfomanslarıyla müzik severlerle buluşacak. Birlikte 5 yıl sahne alan ikili, 6 kişiden oluşan orkestrasıyla birlikte Anadolu yakasının en gözde konser mekanlarından biri olan Beyrut Perfomans'da sahneyi renklendirerek unutulmaz bir gece yaşatacak.

80'ler ve 90'ların unutulmaz şarkılarıyla buluşup eğlenmek isteyenler Biletix ve mekandan temin edilebilir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:07 Kaynak: Bültenler

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