AB ve Vietnam Tarihi Ortaklık Kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AB ve Vietnam Tarihi Ortaklık Kurdu

29.01.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, Vietnam ile ikili ilişkileri 'kapsamlı stratejik ortaklık' seviyesine yükseltti.

Avrupa Birliği (AB) ile Vietnam'ın, ikili ilişkilerini "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine çıkardığı bildirildi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hindistan'ın ardından Vietnam'a ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Luong Cuong ile başkent Hanoi'de bir araya geldi.

Costa, yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin, Vietnam ile ortaklığını derinleştirme, güçlendirme ve ortak hedefler doğrultusunda inşa etmeye bağlılığını vurguladı.

Vietnam ile AB ilişkilerini en yüksek seviye olan "kapsamlı stratejik ortaklık" düzeyine çıkardıklarını duyuran Costa, ticaret, savunma ve güvenlik gibi alanlarda işbirliğinin artacağını bildirdi.

Costa, bunun AB'nin Güneydoğu Asya'daki ilk kapsamlı stratejik ortaklık ilişkisi olduğuna, bölgeye ve Vietnam'ın rolüne verdikleri önemi ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Bazı konularda görüş ayrılıkları bulunsa da Vietnam ile Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ve çok taraflılığı desteklediklerini belirten Costa, AB-Vietnam Serbest Ticaret Anlaşması'nın ikili ilişkilere katkı sağladığını, temiz enerji, mavi ekonomi, savunma, güvenlik ve birçok farklı alanda gelişme kaydetmeyi umduklarının altını çizdi.

Costa, küresel güvenlik ve sürdürülebilir ticaret için serbest, açık ve kurallara dayalı Hint-Pasifik bölgesinin önemli olduğuna işaret ederek, Luong Cuong ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nda "kapsamlı, sürdürülebilir barışı sağlamanın" önemine de dikkati çektiklerini bildirdi.

Luong da AB ile ilişkilerinde bu yeni adımı "tarihi dönüm noktası" olarak niteledi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Vietnam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB ve Vietnam Tarihi Ortaklık Kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı
Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor

12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 13:02:24. #7.11#
SON DAKİKA: AB ve Vietnam Tarihi Ortaklık Kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.