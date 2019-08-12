ABD'de evde yangın: 5 çocuk hayatını kaybetti

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bir evde çıkan yangında 5 çocuk hayatını kaybetti.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bir evde çıkan yangında 5 çocuk hayatını kaybetti. ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Erie şehrinde bulunan bir evde gece saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangına hızlıca müdahale eden itfaiye erleri yangını kısa süre içinde kontrol altına aldı. Yetkililer yangın sırasında evde yaşayan 1 kadının ve 12 ile 17 yaşındaki 2 çocuğun pencereden atlayarak kurtulduğunu belirtti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken yetkililer yangında 5 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu. Erie İtfaiyesi Şefi Guy Santone, kurbanların yaşlarının 8 ay ile 7 yıl arasında değiştiğini söyledi. Erie Polis Şefi Dan Spizarny yaptığı açıklamada, evde daha fazla ceset olup olmadığıyla ilgili tahkikatın devam ettiğinin de altını çizdi. İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, "Bu korkunç trajediden etkilenen herkese en derin baş sağlığı dileklerimizi sunuyoruz ve hayatta kalanları düşüncelerimizde ve dualarımızda tutuyoruz" denildi.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'ta gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırı: 12 yaralı, 12 gözaltı

Kesimden kaçıp gözden kaybolan boğaya Haluk Levent, sahip çıktı

Litresi 100 liraya satılan eşek sütüne 81 ilden talep yağıyor

El ele tutuşarak gittikleri 10 evden hırsızlık yapan sevgililer yakalandı