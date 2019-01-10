ABD'de Sondaj Kule Sayısı 8 Adet Azaldı
56 dakika önce
ABD’deki petrol ve doğalgaz sondaj kule sayısının geçen hafta 8 adet azalarak bin 75 olduğu açıklanırken kule sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre ise 151 adet arttı. Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi olan Baker Hughes tarafından yayınlanan verilere göre, ABD’de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı son bir haftada 8 adet düşüşle 877 […]The post ABD’de sondaj kule sayısı 8 adet azaldı appeared first on Enerji Enstitüsü.
ABD
'deki petrol ve doğalgaz sondaj kule sayısının geçen hafta 8 adet azalarak bin 75 olduğu açıklanırken kule sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre ise 151 adet arttı.
Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi olan Baker Hughes
tarafından yayınlanan verilere göre, ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı son bir haftada 8 adet düşüşle 877 adede gelirken doğalgaz kulesi sayısı değişmeyerek 198 oldu.
Böylece toplam petrol ve doğalgaz kule sayısı 1075 oldu. Kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre ise 151 adet arttı. Sondaj kulelerinin bin 50 adedi karada, 3 adedi iç sularda, 22 adedi ise açık sularda yer aldı. Meksika Körfezi
'nde sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 22 oldu. Kanada
'da sondaj kule sayısı 6 adet artışla 76 olarak gerçekleşti. Kuzey Amerika
'nın tamamında sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle bin 151'e indi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:45
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