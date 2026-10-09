ABD\'de tartışmalı infaz! Mahkumun damar yolu bulunamadı mı?

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Melis Yaşar'ın sunduğu programda ABD'de tartışmalara neden olan infaz uygulamalarını, seçim öncesindeki siyasi gelişmeleri ve sosyal medyada konuşulan olayları ele aldı.

İNFAZ SÜRECİNDE İHMAL İDDİALARI ARAŞTIRILIYOR

ABD'de bir mahkûmun infazı sırasında yaşanan sorunlara değinen Sural, uygulanan dozların verilmesi aşamasında herhangi bir ihmal olup olmadığının araştırıldığını belirtti.

İnfaz sürecinde yaşanan aksaklıkların nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sural, en güçlü ihtimallerden birinin mahkûmun damar yolunun bulunamaması olduğunu ifade etti. Yaşanan gelişmelerin ardından mahkûmun farklı bir zehirli madde kullanılarak infaz edilmesi seçeneğinin de tartışıldığını aktardı.

SEÇİM ÖNCESİ YENİ SALDIRI İHTİMALİ SİYASİ DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

ABD'deki seçim atmosferini de değerlendiren Sural, seçimlere kısa bir süre kala gerçekleşebilecek yeni bir saldırının siyasi sonuçlarına dikkat çekti.

Böyle bir gelişmenin Cumhuriyetçilerin Senato'daki çoğunluğunu kaybetmesine yol açabileceğini ifade eden Sural, güvenlik konusundaki gelişmelerin seçim sonuçları üzerinde belirleyici olabileceğini değerlendirdi.

SUSAN DELL'İN HAREKETLERİ SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

Programda ABD'de sosyal medyada konuşulan bir başka konu da ele alındı. Sural, Susan Dell'in katıldığı toplantı sırasındaki hareketleri ve duruşunun sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çektiğini aktardı.

Toplantıdaki görüntülerin sosyal medyada çeşitli yorumlara neden olduğunu belirten Sural, olayın ABD kamuoyunda konuşulan başlıklar arasında yer aldığını ifade etti.

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD'deki hukuki tartışmalar, siyasi gelişmeler ve kamuoyunun dikkatini çeken olaylara ilişkin değerlendirmelerini Melis Yaşar ile paylaştı.