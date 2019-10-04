Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Reform 2023'e kadar bir yol haritası niteliğindedir.
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Reform 2023'e kadar bir yol haritası niteliğindedir.

2 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Reform 2023'e kadar bir yol haritası niteliğindedir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Reform 2023'e kadar bir yol haritası niteliğindedir. 2023'e kadar gerek kanun gerektiren düzenlemeler, gerek Cumhurbaşkanlığı kararı gerektiren düzenlemeler, gerek bakanlık ya da kurumların karar alması gereken süreçler, reform birebir hayata geçerek uygulanmaktadır ve nitekim birinci paket olarak Meclis'e gelen bir teklif oldu."

Abdulhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:52 Kaynak: AA
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