Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 80 sözleşmeli personel ve 150 idare memuru öğrencisi alacak - Son Dakika
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 80 sözleşmeli personel ve 150 idare memuru öğrencisi alacak

15.09.2022 07:10
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 80 sözleşmeli personel ve 150 idare memuru öğrencisi alacak

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 80 sözleşmeli personel ve 150 idare memuru öğrencisi alımı gerçekleştirecek.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 80 sözleşmeli personel ve 150 idare memuru öğrencisi alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında istihdam edilmek üzere sözlü sınav ile 37 psikolog, 16 öğretmen, 19 sosyal çalışmacı, 2 veteriner, 1 inşaat mühendisi, 1 gıda mühendisi ve 4 fizyoterapist olmak üzere toplam 80 sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar başvurularını 30 Eylül ile 14 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav tarihi Adalet Bakanlığının internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

150 idare memuru öğrencisi alınacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü sözlü sınav ve mülakat ile 150 idare memuru öğrencisi alımı yapacak.

Adaylar başvurularını 30 Eylül ile 14 Ekim tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirecek.

Başvuru için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ve diğer bilgiler Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alacak.

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Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, CTE, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 80 sözleşmeli personel ve 150 idare memuru öğrencisi alacak - Son Dakika

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