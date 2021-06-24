Adana'da husumetli iki grup sokak ortasında çatıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

ADANA'da, husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Yaralılardan Özgür K. isimli kadının, çatışma sırasında yoldan geçerken vurulduğu öğrenildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki grubun mahalle ortasında birbirlerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışmada Fatih Yıldırım, Sergen E., Ayaz G., Mert N., Bülent G., Serdal G. ve Özgür K. yaralandı. Çatışmanın son bulmasının ardından yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Fatih Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sergen E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Özgür K. isimli kadının ise çatışma sırasında yoldan geçerken vurulduğu tespit edildi. Yaralıların hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.Olaya karıştığı öne sürülen çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.