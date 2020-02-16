Adana'da pamuk yağı fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Adana'da pamuk yağı fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

54 dakika önce

Adana'da, pamuk yağı fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı.

Adana'da pamuk yağı fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı, System.String[]

Adana'da, pamuk yağı fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı.

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki pamuk yağı fabrikasında, 13 Şubat'ta sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle pamuk saplarının istiflendiği depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.


Civar ilçelerden gelenlerle birlikte 30 araç ve 80 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Alevlerden etkilenmeyen pamuk sapı balyaları kamyonlara yüklenerek güvenli alana taşınıyor.


Yanan pamuk sapı balyaları ise içten içe yanmayı önlemek amacıyla kepçeyle küçük parçalar halinde boş bir alana taşınarak söndürülüyor.


Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Adana Yüregir, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:58 Kaynak: AA
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