SAKARYA'nın Adapazarı İlçesinde, katlı pazar yerinde bulunan bir tütüncü dükkanının asma tavanı iş yeri sahibinin üzerine çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün Adapazarı ilçe merkezindeki katlı pazar yerinde meydana geldi. Osman D., sahibi olduğu tütüncüdeki malzemeleri toplarken, iş yerinin asma tavanı bir anda çöktü. Tavandan düşen malzemelerin altında kalan esnaf, şans eseri yaralanmadı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Adapazarı'nda Tütüncü Dükkanının Tavana Çöktü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?