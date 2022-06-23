Son dakika haberi | Adıyaman'da otomobilin LPG tankına uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Adıyaman'da otomobilin LPG tankına uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli tutuklandı

23.06.2022 10:50

Son dakika habere göre Adıyaman'da otomobilin LPG tankına uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da otomobilin LPG tankına uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölbaşı uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, LPG tankına gizlenmiş 50,90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.G. ile E.K, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, otomobil sürücüsü E.K'ye uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 9 bin 837 lira idari para cezası kesildi, otomobil ise trafikten men edildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Adıyaman'da otomobilin LPG tankına uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Adıyaman'da otomobilin LPG tankına uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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