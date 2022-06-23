Son dakika haberi | Adıyaman'da otomobilin LPG tankına uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da otomobilin LPG tankına uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölbaşı uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, LPG tankına gizlenmiş 50,90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan F.G. ile E.K, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, otomobil sürücüsü E.K'ye uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 9 bin 837 lira idari para cezası kesildi, otomobil ise trafikten men edildi.
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