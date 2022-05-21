Yapay şelale alev alev yandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da mesire alanında bulunan yapay şelale çayır çayır yanarken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

Adıyaman Kahta karayolu üzerinde bulunan ve özel firma tarafından işletilen mesire alanında bulunan yapay şelalede yangın çıktı. Polyester maddeden yapılan yapay şelalede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yapay şelaledeki yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiği yangında, gökyüzünü siyah duman kapladı. Piknik yapan vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin uzun uğraşları sonrasında yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 ağaç zarar görürken, yangın diğer yerlere sıçramadan söndürüldü.

Yangının piknik yapan kişilerin attığı sigara izmaritinden çıkmış olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.