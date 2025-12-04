147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade! Gözaltındaki memur tutuklandı - Son Dakika
3-sayfa

147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade! Gözaltındaki memur tutuklandı

Haberin Videosunu İzleyin
147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade! Gözaltındaki memur tutuklandı
04.12.2025 19:46
147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade! Gözaltındaki memur tutuklandı
Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet bürosunda kaybolan 147 milyon TL değerindeki toplam 75 kilogram ziynet eşyasına ilişkin soruşturmada görevli memurun ilk ifadesi ortaya çıktı. Memur, soygunu gerçekleştiren Erdal Timurtaş'ın kumar alışkanlığı olduğunu ve yüklü miktarda borcu bulunduğunu belirtti. Şüpheli memur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Büyükçekmece Adliyesi'nde emanet bürosundan kaybolan 75 kilo ziynet eşyasıyla ilgili soruşturma genişlerken, çalışanların ifadeleri olayın seyrini daha da değiştirdi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı'na bildirilmiş, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber, emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı. Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan adli emanet memuru Kemal D., Büyükçekmece Adalet Sarayına getirilmişti. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

KUMAR BORCU DETAYI

Şüpheli Kemal D.'nin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, "Erdal Timurtaş'ın kumar borçları var. Kendisinin kumar alışkanlığı da vardı. Erdal T., raporlu olarak izne çıktı ama raporu adliyeye teslim etmedi. 1 Aralık'tan kısa bir süre önce Erdal Timurtaş bizim birimin çalışanlarının bulunduğu whatsapp grubuna, 'karımla aram bozuk, beni aramayın' şeklinde mesaj attı ve gruptan çıktı. Bu durum sonrası kendisine ulaşmaya çalıştım ancak telefonu kapalıydı. Ben, Erdal Timurtaş'ın kumar borcundan dolayı intihara teşebbüs ettiğini düşünüyordum, bunun korkusundan Erdal'ın evine gitmeleri için memur gönderdim. Memurların evine geldiğinden haberdar olunca, Erdal Timurtaş beni görüntülü aradı, bana 'iyiyim merak etme' dedi. Daha sonra 1 Aralık günü ise Erdal Timurtaş bizim whatsapp grubumuza 'evi ve eşyaları sattım. Beni arayıp sormayın' şeklinde mesaj atıp, gruptan ayrıldı" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Durumun bildirilmesi üzerine, adli emanete kontrole gidildiğini belirten Kemal D., "Emanetlerin orada olmadığı görüldü. 14 yıldır adli emanet büroda görev yapıyorum, böyle bir şey hiç yaşamadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Kemal D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Kemal D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Büyükçekmece, Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Memur, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa 147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade! Gözaltındaki memur tutuklandı - Son Dakika

