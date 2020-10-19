Afşin'de Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde son 7 ayda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 1967 kişi ve 6 işletmeye toplamda 2 milyon 768 bin 747 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Afşin Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde emniyet, jandarma, belediye ve sağlık personellerince salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "1 Mart'tan itibaren yapılan denetimlerde Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 147 kişiye 1 milyon 260 bin 63 lira, Afşin İlçe Jandarma Komutanlığınca 916 kişiye 1 milyon 496 bin 106 lira, Afşin Belediyesi tarafından 5 işletmeyle 4 kişiye 9 bin 578 lira, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından bir kişiye 3 bin lira idari para cezası uygulandı." ifadelerine yer verildi.