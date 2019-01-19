Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne 12 Yeni Araç Alındı

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne hurda araçların satışından elde edilen gelirle alınan 12 araç hizmete girdi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne hurda araçların satışından elde edilen gelirle alınan 12 araç hizmete girdi.



Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ömrünü tamamlamış araçların satışı sonrası yerlerine 12 yeni araç alındı.



Araçların hizmete girmesi nedeniyle Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.



Törende konuşan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, güvenlik konusunun bütün insanların olmazsa olmaz kriterlerinden biri olduğunu ve üzerinde önemle durduğunu belirtti.



Güvenlik hizmetinin emniyet ve jandarma tarafından yerine getirildiğini anımsatan Tutulmaz, şunları kaydetti:



"Afyonkarahisar güvenlik ve huzur anlamında ülkemizin önde gelen illerinden biridir. Bunu halkımızın desteğiyle birlikte güvenlik güçlerimizin üstün gayretiyle gerçekleştiriyoruz. Bugün hizmete sokulan 12 araç ile birlikte polisimiz güvenlik ve huzur için gerekli hizmetleri daha verimli ve kaliteli şekilde yerine getirecek."



Araçların alımıyla ilgili de bilgi veren Vali Tutulmaz, "Biliyorsunuz kamuda eskiyen ve kullanım ömrünü tamamlayan araçlar ihaleyle satılıyor. Bizde geçen yıl kullanım ömrünü tamamlayan araçları sattık ve elde edilen gelir ile 12 tane yeni araç aldık. Yani eski araçları yenilemiş olduk." dedi.



Yapılan konuşmanın ardından Vali Tutulmaz, törene katılan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız yeni araçların anahtarlarını görevli polis memurlarına dağıttı.



Anahtarların dağıtılmasından sonra kesilen kurban ve edilen duaların ardından alınan araçlar şehir içindeki görev bölgelerine hareket etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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