Afyonkarahisar İGM üyesi Akkaya, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) üyesi İbrahim Akkaya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Afyonkarahisar İGM Başkanı Burhanettin Çoban, Kasım ayı toplantılarının açılışında yaptığı bilgilendirmede, AK Parti İscehisar İl Genel meclisi üyesi İbrahim Akkaya'nın Kovid-19 testinin pozitif olduğunu, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altında olduğunu duyurdu.

Çoban, Akkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğunu, yakın zamanda tekrar meclis toplantılarına katılmasını beklediklerini ifade etti.

Öte yandan Emirdağ İGM üyesi Necati Şevik'in de pozitif temaslı olduğunu aktaran Çoban, kendisinin kontrol amaçlı evinde karantinada olduğu bilgisini verdi.