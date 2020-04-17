Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğünden polislere siperlikli maske - Son Dakika

Afyonkarahisar'da, Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Dinar Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlükleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden güvenlik güçleri için yüz koruyucu siperlikli maske üretti.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'i makamında ziyaret ederek okullarda görevli yöneticiler ile öğretmenler tarafından emniyet mensupları için üretilen 250 siperlikli maskeyi teslim etti.

İl Emniyet Müdürü Temiz, yaptığı açıklamada, okullarda görevli gönüllü personellere ürettikleri siperlikli maskeler için teşekkür etti.

Yalçın'a ziyarette, Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hakan Gümüş, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Tezgiden eşlik etti.