Ağrı Dağı'nda Turizm ve Güvenlik Yolu Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ağrı Dağı'nda Turizm ve Güvenlik Yolu Tamamlandı

Ağrı Dağı\'nda Turizm ve Güvenlik Yolu Tamamlandı
07.12.2025 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Dağı'ndaki yol projesinin üçüncü etabı tamamlanarak toplam uzunluk 75 kilometreye ulaştı.

Ağrı Dağı'nda hayvancılık, turizm ile güvenliği güçlendirmek amacıyla başlatılan turizm ve güvenlik yolu projesinin üçüncü etap çalışmaları tamamlandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Iğdır Valiliği tarafından yapımı sürdürülen ve daha önce ilk 2 etabı tamamlanan yolun üçüncü bölümü de bitirildi.

Yol, 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın Korhan bölgesinden başlayarak iki dağ arasındaki Serdarbulak Yaylası üzerinden Doğubayazıt sınırlarına kadar uzanıyor.

Çalışmaların ilk etabında 15,3 kilometre, ikinci etabında ise 32,5 kilometrelik bölüm tamamlanmıştı, üçüncü etabın da sona ermesiyle yolun toplam uzunluğu 75 kilometreye ulaştı.

Ağrı İl Özel İdaresi tarafından dağın diğer yakasında yürütülen çalışmaların da birleşmesiyle güzergah bütünlük kazanmış oldu.

Terörden arındırıldıktan sonra özellikle doğa sporlarına ilginin hızla arttığı Ağrı Dağı'na ulaşımı kolaylaştıracak yol sayesinde, bölgeye gelen doğasever ve dağcı sayısının da artacağı öngörülüyor.

Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman, AA muhabirine, üçüncü etabı tamamlanan yolun bölgenin turizmine, ekonomisine ve güvenliğine ciddi anlamda katkı sunacağını söyledi.

Yolda sürdürülen çalışmalara dair bilgi veren Çarman, "2023'te birinci etabı yapmış, 17 kilometre bitümlü sıcak karışımla (BSK) olarak tamamlamıştık. 2024'te 32,5 kilometre olarak stabilize kaplama, menfez yapım işleri tamamlandı. Nihayet üçüncü etabı yaklaşık 30 kilometre, toplamda 75 kilometre olarak tamamladık. Bölge cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir." dedi.

"Iğdır'ın ekonomisine çok büyük katkı sağlanacağını düşünüyorum"

Ağrı Dağı'nın zorlu coğrafyasında bu yol sayesinde daha rahat ulaşılabileceğinin altını çizen Çarman, şunları kaydetti:

"Hem güvenlik yolu hem de çiftçinin işini kolaylaştırmış olacağız. Yörede çiftçilik faaliyeti yürüten, hayvancılık yapan halkımız tarafından çok kullanışlı hale geldi. Burası bir çekim merkezi oldu. Iğdır'ın ekonomisine çok büyük katkı sağlanacağını düşünüyorum. Özellikle Zengezur Koridoru açıldıktan sonra Türk cumhuriyetlerinden, komşu ülkelerden gelen turistleri de burada ağırlama imkanımız olacaktır. Dağ sporları, motokros, yamaç paraşütü, kayak sporları açısından son derece elverişli bir bölge. Bu yolun açılması bu sektörlere de mutlaka bir hareketlilik getirecektir."

Kaynak: AA

Ağrı Dağı, Güvenlik, Ekonomi, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı Dağı'nda Turizm ve Güvenlik Yolu Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
06:54
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
06:35
Van’daki 4.6’lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya’da
Van'daki 4.6'lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:14:11. #7.11#
SON DAKİKA: Ağrı Dağı'nda Turizm ve Güvenlik Yolu Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.