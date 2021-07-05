Ahırda 5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

BEYKOZ'da ahıra düzenlenen baskında 5 ton kaçak nargile tütünü, 200 kilo gliserin ve aroma ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 4 milyon lira olduğu belirlenirken, bir kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz Örnekköy Mahallesi Bayrakçı Sokak üzerinde bulunan ahıra baskın düzenledi. Baskında ahırda kaçak nargile tütünlerinin bulunduğu ve sahte nargile tütünü imalatı yapıldığı tespit edildi. İmal edilen sahte nargile tütünlerinin kıyma makinesinde çekildiği ve daha sonra ambalajlandığı belirlendi. Ahırda 200 kilo gliserin ve aroma ile piyasa sürülmek üzere hazırlanmış yaklaşık 5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirtildi. Şüphelilerin fark edilmemek için nargile tütünü imalatını ahırda yaptıkları belirlendi. 1 kişi gözaltına alınırken, kaçan bir şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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