AK Parti'den 'Susamam' tepkisi: Provokasyon ve siyasi manipülasyon

Adalet ve Kalkınma Partisi, müzisyen Şanışer'in farklı sanatçılarla kollektif olarak seslendirdiği ve kısa sürede milyonlarca kişinin dinlediği Susamam şarkısına tepki gösterdi.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter'dan yayınladığı bir videoyla şarkıyı "provokasyon ve siyasi manipülasyon" olarak değerlendirdi.