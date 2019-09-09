AK Parti'den 'Susamam' tepkisi: Provokasyon ve siyasi manipülasyon
1 saat önce
Adalet ve Kalkınma Partisi, müzisyen Şanışer'in farklı sanatçılarla kollektif olarak seslendirdiği ve kısa sürede milyonlarca kişinin dinlediği Susamam şarkısına tepki gösterdi.
Adalet ve Kalkınma Partisi, müzisyen Şanışer'in farklı sanatçılarla kollektif olarak seslendirdiği ve kısa sürede milyonlarca kişinin dinlediği Susamam şarkısına tepki gösterdi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter'dan yayınladığı bir videoyla şarkıyı "provokasyon ve siyasi manipülasyon" olarak değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:15
Davutoğlu ile birlikte AK Parti'den ihracı istenen Üstün: Evlat ve damat uğruna bu dava heba edildi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Susamam şarkısına eleştiri AK Parti'de kabine değişikliğinin 2-3 ay sonra yapılacağı iddia edildi 8 milyon TL'ye satılan dünyanın en pahalı güvercinine rakip geliyor