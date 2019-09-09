Son Dakika Haberleri: AK Parti'den 'Susamam' tepkisi: Provokasyon ve siyasi manipülasyon
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AK Parti'den 'Susamam' tepkisi: Provokasyon ve siyasi manipülasyon

1 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi, müzisyen Şanışer'in farklı sanatçılarla kollektif olarak seslendirdiği ve kısa sürede milyonlarca kişinin dinlediği Susamam şarkısına tepki gösterdi.

AK Parti'den 'Susamam' tepkisi: Provokasyon ve siyasi manipülasyon, System.String[]

Adalet ve Kalkınma Partisi, müzisyen Şanışer'in farklı sanatçılarla kollektif olarak seslendirdiği ve kısa sürede milyonlarca kişinin dinlediği Susamam şarkısına tepki gösterdi.


AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter'dan yayınladığı bir videoyla şarkıyı "provokasyon ve siyasi manipülasyon" olarak değerlendirdi.

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AK Parti, Şanışer, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:15 
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