Son Dakika Haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Daha Çok Çalışacağız, Daha Çok Üreteceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Daha Çok Çalışacağız, Daha Çok Üreteceğiz"

1 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Biz biliyoruz ki asfaltı altından döksek, kaldırımı gümüşten yapsak yüzümüz gülmüyorsa, halkımıza tepeden bakıyorsak, onların derdinde sıkıntısında burada değilsek hiç kıymeti yok." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Biz biliyoruz ki asfaltı altından döksek, kaldırımı gümüşten yapsak yüzümüz gülmüyorsa, halkımıza tepeden bakıyorsak, onların derdinde sıkıntısında burada değilsek hiç kıymeti yok." dedi.

Turan, Gelibolu'nun Kavak ve Evreşe beldelerinde partiler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Daha sonra Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde düzenlenen açık hava mitingine katılan Turan, burada yaptığı konuşmada, Gelibolu'nun tarihi ve coğrafi anlamda önemli bir bölge olduğunu söyledi.

Turan, AK Parti'nin diğer partilerden farklı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Biz biliyoruz ki asfaltı altından döksek, kaldırımı gümüşten yapsak yüzümüz gülmüyorsa halkımıza tepeden bakıyorsak, onların derdinde sıkıntısında burada değilsek hiç kıymeti yok. Bizim bu coğrafyaya borcumuz var. Biz bu topraklarda gazi verdik, şehitler verdik. Cumhuriyetimizin ön sözü Gelibolu'dur. Dünyada adı olan bir coğrafyanın hizmetleri böyle mi olması lazım?"

Gelibolu'nun doğal güzelliklerini anlatan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu güzel memleket sahiliyle, tarımıyla, turizmiyle ayağa kalkmalı. Atatürk bu topraklarda gazi olurken, yüz binlerce insan bu topraklarda şehit olurken, egemenlik kayıtsız şartsız milletin olsun diye bedel ödedi. O yüzden çalışmayarak, üretmeyerek onlara layık olmayız. Biz daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. çünkü bizim şehitlere, gazilere borcumuz var. Ne kadar çalışırsak çalışalım bir tek şehidimizin, gazimizin bir tek saçının telini, hakkını ödeyemeyiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:52 Kaynak: AA

Bülent Turan, Gelibolu, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğul'un Paylaşımı Gönülleri Fethetti MHP'li Belediye Başkan Adayı Miting Yapacağı Alanı AK Parti'li Adayın TIR'larla Kapattığını İddia Etti Broşür Dağıtan AK Partili Genci Rencide Etmeye Çalışan Mine Koraş, Gözaltına Alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburtlu Yusuf'a Yapılanlarla İlgili Konuştu: Ahlak Dersi Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 03:13:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Daha Çok Çalışacağız, Daha Çok Üreteceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]