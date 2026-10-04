AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Eğitim öğretim devam edecek

Peş peşe meydana gelen depremlerin ardından gözler Adana ve Osmaniye'deki son duruma çevrildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ana kadar olumsuz bir rapor gelmediğini ve eğitim öğretimin devam edeceğini açıkladı.

ADANA VE OSMANİYE PEŞ PEŞE SALLANDI

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ilk olarak 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süre sonra aynı ilçede bu kez 4,9 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı kaydedildi. Adana'daki iki depremin ardından Osmaniye'nin Sumbas ilçesi de 5,2 büyüklüğündeki depremle sallandı. Ekipler depremlerin ardından bölgede saha taramalarına başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bölgedeki çalışmalar ve son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

"BÜTÜN EKİPLERİMİZ SAHADA"

Türkiye'nin aktif fay hatlarına sahip bir deprem ülkesi olduğunu belirten Çelik, 6 Şubat depremlerinden çıkarılan derslere dikkat çekti. Çelik, "Ülkemiz bir deprem ülkesi. Depremle yaşamak zorunda olan bir ülkeyiz. Aktif fay hatlarımız var. Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat doğrultusunda bütün kurumlarımız, anında organize olacak bir model geliştirdiler. Tüm kurumlarımız hemen sahaya iniyorlar. Tek bir vatandaşımızı dahi sahipsiz bırakmıyorlar. 6 Şubat depremleri, Avrupa’daki birçok ülkenin yüz ölçümünden daha büyük bir alanı etkiledi. Oradan çıkardığımız dersler oldu." dedi.

BÖLGEDE OKULLAR TATİL Mİ?

Depremlerin ardından en fazla merak edilen konulardan biri de okulların durumu oldu. Ömer Çelik, yapılan kontrollerde şu ana kadar okullarda herhangi bir hasara rastlanmadığını açıkladı. Çelik, "Okullarımız çok önemli. Şu ana kadar okullarımızda bir hasar yok. İl Millî Eğitim Müdürümüz takip ediyor. Eğitim öğretim devam edecek. Ailelerimiz müsterih bir şekilde evlatlarını okula gönderebilirler." ifadelerini kullandı.

"GELEN OLUMSUZ BİR RAPOR YOK"

Kriz Koordinasyon Merkezi'nin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını belirten Çelik, valilerin ve ilgili kurumların süreci yakından takip ettiğini söyledi. Çelik, "Kriz Koordinasyon Merkezimiz 7/24 esasıyla çalışıyor. Valilerimiz ve tüm kurumlarımız işin başında. Bu çalışma güçlü bir şekilde devam edecek. Şu anda gelen olumsuz bir rapor yok. Olumsuz bir rapor olmamasına rağmen, atlanan bir şey olup olmadığını belirlemek için çalışmalar devam ediyor." dedi.