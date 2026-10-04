AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Eğitim öğretim devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Eğitim öğretim devam edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Eğitim öğretim devam edecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 ve 4,9, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ise 5,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saha taramalarının sürdüğünü belirterek şu ana kadar okullarda hasar tespit edilmediğini söyledi. Çelik, "Eğitim öğretim devam edecek. Ailelerimiz müsterih bir şekilde evlatlarını okula gönderebilirler" dedi.

Peş peşe meydana gelen depremlerin ardından gözler Adana ve Osmaniye'deki son duruma çevrildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ana kadar olumsuz bir rapor gelmediğini ve eğitim öğretimin devam edeceğini açıkladı.

ADANA VE OSMANİYE PEŞ PEŞE SALLANDI

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ilk olarak 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süre sonra aynı ilçede bu kez 4,9 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı kaydedildi. Adana'daki iki depremin ardından Osmaniye'nin Sumbas ilçesi de 5,2 büyüklüğündeki depremle sallandı. Ekipler depremlerin ardından bölgede saha taramalarına başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bölgedeki çalışmalar ve son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Eğitim öğretim devam edecek

"BÜTÜN EKİPLERİMİZ SAHADA"

Türkiye'nin aktif fay hatlarına sahip bir deprem ülkesi olduğunu belirten Çelik, 6 Şubat depremlerinden çıkarılan derslere dikkat çekti. Çelik, "Ülkemiz bir deprem ülkesi. Depremle yaşamak zorunda olan bir ülkeyiz. Aktif fay hatlarımız var. Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat doğrultusunda bütün kurumlarımız, anında organize olacak bir model geliştirdiler. Tüm kurumlarımız hemen sahaya iniyorlar. Tek bir vatandaşımızı dahi sahipsiz bırakmıyorlar. 6 Şubat depremleri, Avrupa’daki birçok ülkenin yüz ölçümünden daha büyük bir alanı etkiledi. Oradan çıkardığımız dersler oldu." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Eğitim öğretim devam edecek

BÖLGEDE OKULLAR TATİL Mİ? 

Depremlerin ardından en fazla merak edilen konulardan biri de okulların durumu oldu. Ömer Çelik, yapılan kontrollerde şu ana kadar okullarda herhangi bir hasara rastlanmadığını açıkladı. Çelik, "Okullarımız çok önemli. Şu ana kadar okullarımızda bir hasar yok. İl Millî Eğitim Müdürümüz takip ediyor. Eğitim öğretim devam edecek. Ailelerimiz müsterih bir şekilde evlatlarını okula gönderebilirler." ifadelerini kullandı.

"GELEN OLUMSUZ BİR RAPOR YOK"

Kriz Koordinasyon Merkezi'nin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını belirten Çelik, valilerin ve ilgili kurumların süreci yakından takip ettiğini söyledi. Çelik, "Kriz Koordinasyon Merkezimiz 7/24 esasıyla çalışıyor. Valilerimiz ve tüm kurumlarımız işin başında. Bu çalışma güçlü bir şekilde devam edecek. Şu anda gelen olumsuz bir rapor yok. Olumsuz bir rapor olmamasına rağmen, atlanan bir şey olup olmadığını belirlemek için çalışmalar devam ediyor." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Eğitim öğretim devam edecek
Ömer ÇelikSaimbeyliAK PartiOsmaniyeGüncelGündemSumbasAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
Almanlara Türkiye yanıtı Tek cümleyle noktayı koydu Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
Montella’nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu Montella'nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu
Bakan Tekin’den YKS açıklaması: Ne sistem ne de usulü değişecek Bakan Tekin'den YKS açıklaması: Ne sistem ne de usulü değişecek
Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde
90’ların yıldızı Bendeniz’i bir de şimdi görün Yıllar onu çok değiştirdi 90'ların yıldızı Bendeniz'i bir de şimdi görün! Yıllar onu çok değiştirdi
KPSS sınavına 1 dakika geç kaldı, içeri alınmayınca sinir krizi geçirdi Okuldan yaka paça atıldı KPSS sınavına 1 dakika geç kaldı, içeri alınmayınca sinir krizi geçirdi! Okuldan yaka paça atıldı
Günlerdir gözaltında olan Yasin Kol ile ilgili yeni gelişme Günlerdir gözaltında olan Yasin Kol ile ilgili yeni gelişme
Adana’da güpegündüz infaz İş yerinin önünde otururken başından vuruldu Adana'da güpegündüz infaz! İş yerinin önünde otururken başından vuruldu
19:41
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: ’Temizlik tamamlanana kadar ligler ertelenmeli’
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: 'Temizlik tamamlanana kadar ligler ertelenmeli'
19:07
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde üçüncü deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde üçüncü deprem
18:09
Sürücüler dikkat Motorinde dev indirim bekleniyor
Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor
17:37
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon Camiyi basıp dans ettiler
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon! Camiyi basıp dans ettiler
17:15
Galatasaray’da Victor Osimhen’den sevindiren gelişme
Galatasaray'da Victor Osimhen'den sevindiren gelişme!
16:36
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
16:11
Süper Lig ertelenecek mi İşte son gelişmeler
Süper Lig ertelenecek mi? İşte son gelişmeler
15:48
İşte rüşvetin fotoğrafı 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
İşte rüşvetin fotoğrafı! 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
14:54
Osmaniye’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:30
Adana’da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9’luk iki deprem meydana geldi
Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi
13:58
Bakan Tekin’den YKS açıklaması: Ne sistem ne de usulü değişecek
Bakan Tekin'den YKS açıklaması: Ne sistem ne de usulü değişecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 19:56:28. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Eğitim öğretim devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei