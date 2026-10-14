AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik\'ten İstanbul\'daki sel felaketine ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da yaşanan sağanak yağış ve sel felaketine ilişkin açıklamasında, devletin tüm kurumları ve ekipleriyle vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

ZARAR GÖREN VATANDAŞLARA DEĞİNDİ

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından yaşanan su baskınları ve sel olaylarına ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamada bulundu. Selden etkilenen İstanbullulara geçmiş olsun dileklerini ileten Çelik, devletin ilgili kurumlarının sahada olduğunu ifade etti. Mahsur kalan ve zarar gören vatandaşların durumuna dikkat çeken Çelik, yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için tüm imkanların harekete geçirildiğini belirtti.

"DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARI VE EKİPLERİYLE SAHADADIR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'daki sel felaketine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İstanbul’umuzda sağanak yağış ve selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimiz tüm kurumları ve ekipleriyle sahadadır, vatandaşımızın yanındadır. Mahsur kalan ve zarar gören bütün vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. Geçmiş olsun İstanbul."