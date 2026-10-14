AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstanbul'daki sel felaketine ilişkin açıklama - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstanbul'daki sel felaketine ilişkin açıklama

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik\'ten İstanbul\'daki sel felaketine ilişkin açıklama
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İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış ve sel felaketinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Çelik, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirterek, mahsur kalan ve zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da yaşanan sağanak yağış ve sel felaketine ilişkin açıklamasında, devletin tüm kurumları ve ekipleriyle vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

ZARAR GÖREN VATANDAŞLARA DEĞİNDİ

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından yaşanan su baskınları ve sel olaylarına ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamada bulundu. Selden etkilenen İstanbullulara geçmiş olsun dileklerini ileten Çelik, devletin ilgili kurumlarının sahada olduğunu ifade etti. Mahsur kalan ve zarar gören vatandaşların durumuna dikkat çeken Çelik, yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için tüm imkanların harekete geçirildiğini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstanbul'daki sel felaketine ilişkin açıklama

"DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARI VE EKİPLERİYLE SAHADADIR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'daki sel felaketine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İstanbul’umuzda sağanak yağış ve selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimiz tüm kurumları ve ekipleriyle sahadadır, vatandaşımızın yanındadır. Mahsur kalan ve zarar gören bütün vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. Geçmiş olsun İstanbul."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstanbul'daki sel felaketine ilişkin açıklama
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Soner Kadir Kaya Soner Kadir Kaya:
    Devletin tüm kurumları sahada suda Boğulanları kurtaracak temiz su vergisi kirli su vergisi alt yapı vergisi kanalizasyon giderleri diye 500 TL lik faturalarda 200 TLkdv 300 TL de masrafa yazıyorsunuz 0 0 Yanıtla
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