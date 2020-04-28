AK Parti Zara Gençlik Kolları Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve maske dağıttı - Son Dakika

Ramazan ayı içerisinde hane ziyaretlerine devam edeceklerini belirten Kırkgöz, salgına karşı tedbirler kapsamında gerekli ihtiyaçları da vatandaşlara ulaştırmaya çalışacaklarını ifade etti.

AK Parti Zara Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Kırkgöz , "Paylaşmanın ve hediyeleşmenin, kardeşliğin en güzel yaşandığı ramazan ayını idrak etmemiz vesilesiyle ve Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklarımızı ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve maske hediye ettik." dedi.

AK Parti Zara Gençlik Kolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilçe merkezinde ev ziyaretlerinde bulunarak, çocuklara Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve maske dağıtımı yaptı.

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