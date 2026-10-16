Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı Cezmi Baskın'ın son hali merak uyandırdı - Son Dakika
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Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı Cezmi Baskın'ın son hali merak uyandırdı

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Akasya Durağı\'nın Osman Ağa\'sı Cezmi Baskın\'ın son hali merak uyandırdı
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Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde Osman Ağa karakterine hayat veren usta oyuncu Cezmi Baskın, yıllar sonra yeniden merak konusu oldu. Trakya şivesi, pehlivanlık hikayeleri ve Sinan'la yaşadığı eğlenceli atışmalarla hafızalara kazınan oyuncunun yıllar içindeki değişimi dikkat çekiyor. İşte Akasya Durağı'nın unutulmaz Osman Ağa'sı Cezmi Baskın'ın son hali.

Akasya Durağı'nın sevilen karakterlerinden Osman Ağa'yı canlandıran Cezmi Baskın, dizinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmadı. Türk televizyonlarının tanınan oyuncularından Baskın'ın bugünkü görünümü, eski diziyi hatırlayan izleyiciler için nostaljik bir karşılaştırma sunuyor.

AKASYA DURAĞI'NIN UNUTULMAZ OSMAN AĞA'SIYDI

2008-2012 yılları arasında ekranlara gelen Akasya Durağı, bir taksi durağında çalışan şoförlerin ve ailelerinin yaşadığı birbirinden eğlenceli olayları konu alıyordu. Zeki Alasya, Levent Ülgen ve Cezmi Baskın gibi deneyimli oyuncuları buluşturan yapım, kendine özgü karakterleri ve komik olaylarıyla izleyicilerin hafızasında yer edindi. Dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri ise Cezmi Baskın'ın canlandırdığı Osman Ağa karakteriydi. Trakya şivesi, kendine has tavırları ve pehlivanlık hikayeleriyle tanınan Osman Ağa, özellikle Sinan'la yaşadığı tartışmalarla dizinin eğlenceli anlarına imza attı.

Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı Cezmi Baskın'ın son hali merak uyandırdı

CEZMİ BASKIN'IN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ 

Türk televizyon ve sinema dünyasında uzun yıllardır yer alan Cezmi Baskın, kariyeri boyunca farklı karakterleri canlandırdı. Ancak geniş izleyici kitlesi onu özellikle Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı olarak tanıdı. Dizinin ilk kez yayınlanmasının üzerinden 18 yıl geçerken, usta oyuncunun yıllar içindeki değişimi de merak ediliyor. Osman Ağa karakteriyle hafızalara yerleşen Baskın'ın geçmişteki görüntüleri ile bugünkü görünümü, dizinin üzerinden ne kadar zaman geçtiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı Cezmi Baskın'ın son hali merak uyandırdı
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SON DAKİKA: Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı Cezmi Baskın'ın son hali merak uyandırdı - Son Dakika
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