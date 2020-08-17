Akdağmadeni ilçesinde doğal gaz çalışmaları başladı - Son Dakika

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde doğal gaz çalışmaları başladı.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen doğal gaz çalışmalarının başladığını söyledi.

Yalçın,11 mahalleyi kapsayan çalışmalarda bu yıl içesinde 30 kilometre hat döşeneceğini belirterek, "Çalışmalar devam ederken kazı sonrası bozulan yollar da zaman kaybetmeden yapılacak. Mahallelerimizde başlayan çalışmalar çarşı merkezinde devam edecektir. Bizler de bu süreçte hızlı ve etkili bir şekilde yollarımızda tadilat çalışmalarımıza devam edeceğiz. Birçok ekip eş zamanlı çalışma yürütecek ve özellikle çarşı merkezinde yapılacak çalışmalar hızlı bir şekilde tamamlanacaktır." dedi.