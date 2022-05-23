Akdağmadeni'nde "Çevre bilinci ve sağlık" konferansı - Son Dakika
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Akdağmadeni'nde "Çevre bilinci ve sağlık" konferansı

23.05.2022 17:59
Akdağmadeni'nde "Çevre bilinci ve sağlık" konferansı

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Çevre Bilincini Geliştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamdi Temel, Akdağmadeni Kazım Karabekir Fen Lisesi'nde "Çevre bilinci ve sağlık" konulu konferans verdi.

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Çevre Bilincini Geliştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamdi Temel, Akdağmadeni Kazım Karabekir Fen Lisesi'nde "Çevre bilinci ve sağlık" konulu konferans verdi.

Prof. Dr. Temel, okulun salonundaki konuşmasında, çevre bilincinin sağlanmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, kirletilen çevrede tüm canlıların hasta olduğunu söyledi.

Teknolojinin gelişmesine, uzman doktor sayısının artmasına rağmen hastalıklarda da artış olmasının, toprağın, suyun ve havanın kirletilmesinden kaynaklandığını ifade eden Temel,"En son çalışmalarda, akciğerlerde de mikroplastikler tespit edilmiş. Bunun da havada bulunan mikroplastiklerin solunmasıyla geçtiği öngörülmektedir. Özellikle de gençlerin iyi bir çevre bilinci kazanması gerekmektedir." dedi.

Temel, hayvanların çevreye atılan plastikleri yemesinin yaralanma ve ölümlere neden olduğunun altını çizerek, hiçbir insanın hayvanlara zarar verme hakkı olmadığını kaydetti.

Konferans sonunda Temel, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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Kaynak: AA

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