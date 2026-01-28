Akıllı Yataklar İle Teknoloji Dönüşümü - Son Dakika
Akıllı Yataklar İle Teknoloji Dönüşümü

Akıllı Yataklar İle Teknoloji Dönüşümü
28.01.2026 15:26
Yatak ve mobilya sektöründe yapay zeka destekli akıllı ürünlere artan talep dönüşüm sağladı.

Tüketici alışkanlıklarındaki değişim, yatak ve mobilya sektöründe teknolojik dönüşümü hızlandırdı. Konforun ötesine geçen taleplerle birlikte yapay zeka destekli akıllı yataklar pazarda giderek daha fazla yer bulmaya başlıyor.

Tüketici talebindeki değişim, yatak ve mobilya sektöründe yeni bir dönüşüm sürecini beraberinde getirdi. Konfor beklentisinin ötesine geçen kullanıcılar, uyku kalitesini ölçen ve kişisel ihtiyaçlara göre ayarlanabilen akıllı ürünlere yöneldi. Bu eğilimle birlikte yapay zeka destekli yeni nesil yataklar pazarda daha fazla yer bulmaya başladı. Artan talep doğrultusunda firmalar Ar-Ge çalışmalarına hız verdi. Ateş ölçümü, uyku süresi takibi ve ergonomik ayarlara sahip fonksiyonel yataklar ön plana çıkıyor.

Sektör temsilcileri, tüketici odaklı bu dönüşümün önümüzdeki dönemde teknoloji yatırımlarını ve inovasyon odaklı büyümeyi daha da hızlandıracağını ifade etti.

Mobilya ve yatak sektörü temsilcisi Salih Şişman, tüketici tercihlerine ilişkin değerlendirmesinde, "Pandemi döneminden sonra doğal katmanlı ürünlere talep arttı. Akıllı yataklar ön plana çıktı. Yataktan beklentiler değişti. Bilinçli tüketiciler fonksiyonel yatakları tercih ediyor, ondan sonra estetiğe bakıyorlar. İnsanlar günde ortalama 8 saatini yatakta geçiriyor. Yattığınız yer çok önemli, doğru zemin üzerinde yatmak sağlık açısından da önemli" ifadelerini kullandı.

"Yapay zeka destekli çözümler yatak sektöründe ciddi yer edinecek"

Sektörde Ar-Ge çalışmalarının yoğunlaştığını belirten Şişman, "Akıllı yataklar üzerine çok fazla Ar-Ge çalışması var. Mobil uygulamalardan uykuyu izleyen, ateş ölçen akıllı yataklar bulunuyor. Önümüzdeki dönemde yapay zeka destekli çözümler yatak sektöründe ciddi yer edinecek" dedi.

Sektöre ilişkin genel bir değerlendirme de yapan Şişman, "2025 mobilya ve yatak sektörü için zor geçen bir yıl oldu. 2026 yılının ikinci yarısından itibaren bir hareketlilik bekleniyor. Yılın ilk aylarında otellerin toplu alımları nedeniyle bir hareketlilik yaşanıyor. Bireysel kullanıcı tarafında ise yatak ve mobilya ihtiyacı ertelenebilir bir ihtiyaç olarak görülüyor. Tüketicinin geliri ve ekonomik durumu belirleyici oluyor. Ağırlıklı olarak yaz döneminde mobilya ve yatak satışları artıyor" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akıllı Yataklar İle Teknoloji Dönüşümü

15:18
SON DAKİKA: Akıllı Yataklar İle Teknoloji Dönüşümü - Son Dakika
