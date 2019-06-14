Son Dakika Haberleri: Aksaray'da karne heyecanı
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Aksaray'da karne heyecanı

1 saat önce

Aksaray'da eğitim gören 83 bin 352 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

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Aksaray'da eğitim gören 83 bin 352 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başladı.
Kentte bulunan Mehmet Sarrafoğlu ilköğretim okulunda da karne töreni vardi.
Milli Eğitim Müdür Vekili Hayrullah Alaboyun burada yaptığı konuşmada Aksaray'da 450 okul ve eğitim kurumlarında okuyan 83 bin 352 öğrencinin karnelerini alarak yaz tatiline başladığını söyledi.
Belediye Başkan Vekili Hıfsı Peker, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Görmez, Eğitim-Bir -Sen Aksaray Şube Başkanı Murat Günaydın, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Toprak'ın katıldığı karne töreninde karnelerini alan öğrenciler yaz tatiline girmenin sevincini yaşadı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:29 Kaynak: AA
Aksaray, Güncel
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