Aksaray'da tarihi kervansarayın önünde kitap okuma etkinliği - Son Dakika
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Aksaray'da tarihi kervansarayın önünde kitap okuma etkinliği

06.04.2022 10:56
Aksaray'da tarihi kervansarayın önünde kitap okuma etkinliği

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde, "Ecdadımızın Kültürel Mirası Önünde Ecdadımıza Yolculuk Projesi" kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde, "Ecdadımızın Kültürel Mirası Önünde Ecdadımıza Yolculuk Projesi" kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 1229'da yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı önünde düzenlenen programa, Sultanhanı Kaymakamı Hasan Hüseyin Alpaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neslihan İçli, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Alpaslan, AA muhabirine, tarihi kervansaray önünden ecdadı anarak kitap okuma etkinliği yaptıklarını söyledi.

Kitap okumanın önemine değinen Alpaslan, "Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmuyor. Fikir sahibi olmak için kitap okumamız gerekiyor. Bu yaşlarda bol bol kitap okumak gerekiyor. Her anınızı dolu dolu geçirin." diye konuştu.

Alaaddin Keykubat Anadolu Lisesi öğrencisi Gülhan Öztürk ise tarihi mekanda kitap okumanın keyfini doyasıya yaşadıklarını kaydetti.

Aksaray'da tarihi kervansarayın önünde kitap okuma etkinliği
Aksaray'da tarihi kervansarayın önünde kitap okuma etkinliği
Aksaray'da tarihi kervansarayın önünde kitap okuma etkinliği
Aksaray'da tarihi kervansarayın önünde kitap okuma etkinliği

YORUMLAR
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Alaaddin Keykubat, Sultanhanı, Aksaray, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da tarihi kervansarayın önünde kitap okuma etkinliği - Son Dakika


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