Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 423 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
