Aksaray'daki silahlı kavgada köylüsünü öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Çankaya Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta aynı köyden Serhat Adak ile Ramazan A. ve kardeşi Ümit A. (35) arasında dün silahlı kavga çıkmış, Adak vurularak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan Ümit A, Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuştu.

Çankaya Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta dün Serhat Adak'ın yaşamını yitirdiği silahlı kavganın ardından polise teslim olan Ümit A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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