Akseki'de sokak hayvanları aşılanıp kısırlaştırıldı - Son Dakika

Akseki ilçesinde Alanya Belediyesi tarafından getirilen mobil araçla sokak hayvanları aşılanıp kısırlaştırıldı.

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün kırsal mahallelerde çalışmalarına devam veren ekipleri, sokak hayvanlarını aşılayıp kısırlaştırıyor. Bu kapsamda Akseki ilçesindeki sokak hayvanlarını aşılayıp kısırlaştıran ekipler, sokak hayvanlarının korunması ve sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri adına çalışmalarına devam ediyor.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının her zaman yanında olduğunu belirtti.