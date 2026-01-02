Aliağa'da Kurşunlama Olayı: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Aliağa'da Kurşunlama Olayı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Aliağa'da Kurşunlama Olayı: 2 Şüpheli Tutuklandı
02.01.2026 22:32
Aliağa'da bir akaryakıt istasyonu kurşunlandı; 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir akaryakıt istasyonun içerisinde yer alan yapının kurşunlanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Ocak günü Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda şüpheli şahıslar olduğu yönünde yapılan ihbar üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan yapının kurşunlandığı tespit edildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 6 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca da ele geçirildi.

Asayiş Büro Amirliği tarafından yürütülen tahkikat kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K.T., M.B., A.D.B. ve Ş.U. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.T. ve Ö.Z.Ö. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Olaylar, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Aliağa'da Kurşunlama Olayı: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Aliağa'da Kurşunlama Olayı: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
