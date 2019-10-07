Son Dakika Haberleri: Aliağaspor FK deplasmandan 3 puan ile döndü
Son Dakika Spor Aliağaspor FK deplasmandan 3 puan ile döndü

Aliağaspor FK deplasmandan 3 puan ile döndü

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. grup 3. haftasında, Uşak temsilcisi Bölmespor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibini 1-0 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı ve puanını 7'ye çıkarttı.

Aliağaspor FK deplasmandan 3 puan ile döndü, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. grup 3. haftasında, Uşak temsilcisi Bölmespor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibini 1-0 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı ve puanını 7'ye çıkarttı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. grup 3. haftasında Aliağaspor, Uşak temsilcisi Bölmespor ile karşı karşıya geldi. Ulubey İlçe Stadında oynanan karşılaşmayı sarı siyahlı ekip, 66. dakikada penaltı vuruşu gelen Özkan Yılmaz'ın golüyle 1-0 kazandı. Aliağaspor, bu sonuçla ikinci galibiyetini alarak puanını 7'ye çıkardı. - İZMİR

Uşak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:50 Kaynak: İHA
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