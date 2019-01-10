Son Dakika Haberleri: Alman Turist Otel Odasında Ölü Bulundu

Alman Turist Otel Odasında Ölü Bulundu

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesine tatil gelen 63 yaşındaki Alman turist otel odasında ölü bulundu.

Alman Turist Otel Odasında Ölü Bulundu, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesine tatil gelen 63 yaşındaki Alman turist otel odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Thomas Bernhard Uhrmeister, Almanya'dan tek başına tatil için Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesindeki 5 yıldızlı bir otele geldi. Uhrmeister'den haber alamayan otel görevlileri girdikleri odada turistin cansız bedeniyle karşılaştı. Otel görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri ve sağlık görevlileri Alman turistin öldüğünü belirlerken, Alman turistin cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:37 Kaynak: İHA

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