Altekma Benfica\'ya Mağlup Oldu

CEV Challenge Kupası 8'li Finaller Turu ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica'ya 3-2 mağlup olan Altekma, 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan yenilgiyle ayrılarak büyük fırsat kaçırdı. Rakibi karşısında ilk 2 seti 25-23 ve 28-26 üstün tamamlayarak büyük avantaj yakalayan İzmir temsilcisi sonraki setleri 26-24, 25-19 ve 15-12 kaybederek mağlubiyetten kurtulamadı. Benfica ile rövanş maçına 28 Ocak Çarşamba günü evinde çıkacak Altekma, bu müsabakada 3-0 ya da 3-1 üstünlük kurarsa turu atlayan taraf olacak. Maç, Altekma'nın 3-2 galibiyetiyle biterse altın seti kazanan takım yoluna çeyrek finalde devam edecek.